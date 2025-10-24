بنزرت: اصابات اثر إنزلاق حافلة خاصة لنقل العمال بمنطقة الجفنة وادي الزيتون بين غزالة وسجنان

جدّ ليلة أمس حادث مرور في منطقة الجفنة وادي الزيتون بين منطقتي غزالة وسجنان بولاية بنزرت، تمثل في انزلاق حافلة خاصة لنقل العمال تابعة لمؤسسة صناعية منتصبة بماطر.

وأفاد مصدر مسؤولة بالحماية المدنية في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن الحادث تسبب في تسجيل إصابات متفاوتة في صفوف العمال، حيث تم تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة ببنزرت، لإسعاف حوالي 47 شخصا ونقلهم تباعا للمؤسسات الاستشفائية المحلية والجهوية القريبة.

وكشف المصدر ذاته بأنه تم توجيه 22 مصابا إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ونقل مصاب إلى مستشفى شارل نيكول وآخر إلى لمستشفى الحروق البليغة ببن عروس وشخصين إثنين للمستشفى الجامعي الحبيب بوڨطفة ببنزرت، فيما تم نقل البقية إلى قسم الاستعجالي بماطر .

وأكد المصدر نفسه أن أغلب المصابين سيغادرون المؤسسات الصحية.

يشار إلى أن المصالح الأمنية تولت فتح بحث لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

