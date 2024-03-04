بنزرت: اصطدام باخرة بالجسر المتحرك وعودة حركة السير لحالتها الطبيعية

تعرض الحاجز الحديدي للجسر المتحرك من جهة مدينة بنزرت عشية اليوم الاثنين 4 مارس 2024 و في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حادث إصطدام سفينة الشحن الايطالية EKMEN SKY و ذلك أثناء عملية ربطها برصيف الميناء التجاري ببنزرت المحاذي للقنطرة قصد تحميلها بكميات من الحديد الموجه للتصدير قبل ان تتمكن الجرارات البحرية التابعة لميناء بنزرت التجاري من سحب السفينة و شدها بالرصيف عدد 1.

ووفقا لديوان البحرية التجارية والموانئ فقد تولى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي في الابان خلال معاينته لموقع الحادث، تفعيل اعمال اللجنة ومخططها العملياتي الميداني بما يضمن سلامة المنشاة ومستعمليها وحقوق الدولة التونسية، علاوة على تفعيل المخطط المروري لإعادة حركة السير لطبيعتها ودون إشكاليات.

كما تولى الإشراف على جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ -ادارة ميناء بنزرت- بحضور كافة المصالح والهياكل المعنية والمسؤولة للمتابعة والتقييم وإتخاذ ما يجب من إجراءات في الغرض .

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