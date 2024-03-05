بنزرت: تركيز حضيرة إنجاز اشغال الجزء الرئيسي لجسر بنزرت الجديد في افريل المقبل

كشف والي بنزرت سمير عبد اللاوي اليوم الثلاثاء، أن تركيز حضيرة إنجاز اشغال الجزء الثاني والرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد ستنطلق خلال شهر افريل المقبل 2024 ،على ان تتواصل وفق الصفقة الدولية المتفق عليها مع المقاولات الصينية المكلفة 38شهرا .

وشدد والي بنزرت خلال إشرافه اليوم على جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة نسق تقدم الاشغال الفنية والادارية للمشروع ككل ، على اهمية تعبئة الجهود بين جميع الاطراف والهياكل المسؤولة لاتمام الاشغال سواء منها الجزئين الاول والثالث او الثاني في الابان والمواعيد التي تم التعهد بها والاعلان عنها ،مع العمل على إنهائها قبل تلك المواعيد ،ووفق كراسات الشروط الفنية المعتمدة ،وبالتالي تخفيف الضغط المروري وغيره على الجسر المتحرك ،وتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية والحضارية الكبرى للمشروع .

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كما تناولت جلسة العمل بحضور مصالح الادارة الجهوية للتجهيز و أملاك الدولة و الشؤون العقارية و رئيسة وحدة التصرف حسب الاهداف لمشروع الجسر الجديد و بلدية بنزرت ،الاتفاق على إعادة إيواء 3عائلات محدودة الدخل قاطنة في مساكن على طول مسار الجسر و راجعة بالملكية للاجانب سيتم إزالتها ،وذلك بتظافر كل الجهود بين مصالح الدولة ممثلة في السلط الجهوية والمحلية والادارات العمومية و عدد من المتطوعين من هياكل المجتمع المدني.

يشار الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد وضع حجر أساس مشروع جسر بنزرت الجديد يوم 25 جويلية 2022، وتبلغ كلفته المالية الأولية 750 مليون دينار، وهو من المشاريع المهيكلة الجاري إنجازها بالجهة، ويتوزع فنيا على 3 أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم.

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