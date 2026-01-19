بنزرت: تعليق الدروس بجميع المؤسسات التربوية غدُا الثلاثاء

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بالولاية غدا الثلاثاء 20 جانفي 2026، وذلك تبعا للتقلبات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الجهة،على غرار جهات البلاد، والتحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي .

وأكدت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة أن كافة مصالحها الجهوية والمحلية تبقى في حالة إنعقاد دائم وجاهزة للتدخل في الابان عند كل طارئ.

كما دعت اللجنة عموم المواطنين لملازمة الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن مجاري الاودية والتقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص ،علاوة على تفعيل التدابير الوقائية الذاتية .

كلمات البحث :الدروس;المؤسسات التربوية;بنزرت