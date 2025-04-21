بنزرت: تنفيذ قرار إخلاء السوق المركزي وسط المدينة تفاديا لمخاطر إنهيار أسسه

تولت، المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، فجر اليوم الاثنين، تنفيذ قرار إخلاء للسوق المركزي وسط المدينة، تفاديا للمخاطر التي بات يمثلها على شاغليه وعلى الحرفاء والمارة بسبب تقادم اسسه والتوقي من تداعيات إنهياره في اي لحظة.

وقالت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت إيمان الزواوي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء « وات »، إنه تم اتخاذ القرار، بعد إستكمال كافة الاجراءات القانونية الواجبة في الغرض، ومراجعة جميع الاطراف والسلط المعنية، حيث تم إعتماد القرار بناء على إختبارات فنية اجراها مختص في المجال ومعتمد ومصادق عليه من قبل المحكمة والذي اشار بصريح النص ان « هيكل السوق متداعي للانهيار في اي حين ودون سابق إنذار، مما يمثل خطرا محدقا بالعاملين داخل السوق والحرفاء والمارين، خاصة وان محيط السوق، تحيط به من كل النواحي انهج مكتضة بالمترجلين والسيارات، مما يزيد من فاعلية الارتجاجات والمس من إستقرار المنشاة، وبالتالي يتعين إخلاء السوق وتسييجه حتى لا يدخله اي احد » .

واضافت الزواوي، انه تم بالتنسيق مع والي بنزرت وتحت إشرافه، العمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع جميع شاغلي السوق والمهنيين ورئيس واعضاء منظمة الاعراف بالجهة لاعلامهم بكافة حيثيات القرار،وتمكينهم من فرصة الطعن فيه عن طريق المحكمة التي رفضت بصريح النص قرار طعنهم في قرار الاخلاء وبالتالي إلزامية تنفيذه .

كما تم بالتوازي مع ذلك، تنظيم عدة جلسات عمل بمقر البلدية وبمقر الولاية بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، علاوة على إجراء زيارات ميدانية عدة، تم فيها إعلام الجميع بضرورة إخلاء السوق وتمكين جميع الشاغلين من مواقع للعمل ومواصلة نشاطهم المهني بسوق الدواجن وسوق صلاح الدين بوشوشة وسوق عين مريم وسوق حي العمال بجرزونة والسوق الباريسية، بالتوازي مع التعهد الرسمي بتمكين جميع الشاغلين من اولوية الحصول على محلات مهيأة بالكامل بعد أن تتم إعادة بناء السوق من جديد، والذي تولت البلدية تخصيص إعتمادات مالية هامة بعنوان السنة الجارية 2025، لإجراء الدراسات الخاصة بمشروع إعادة بناء وتهيئة السوق المركزي من جديد، واضافت انه تم تخصيص فريق بلدي كامل لتيسير إجراءات تمكين الشاغلين للسوق من نقل التجهيزات والسلع المتبقية بمحلاتهم دون إشكاليات.

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