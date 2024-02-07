بنزرت: تنفيذ 12 قرار هدم وإزالة لبناءات فوضوية مقامة على الملك العمومي البحري بسجنان

نفّذت الأجهزة الرقابية الجهوية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، 12 قرار هدم وإزالة لبناءات فوضوية تعمّد أصحابها إقامتها دون وجه حق قانوني عى الملك العمومي البحري بمنطقة كاف عباد الشاطئية التابعة لمعتمدية سجنان، حسب ما أفاد به معتمد سجنان، زين العابدين الذوادي.

وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العملية تمت بتضافر جهود مصالح المعتمدية والحرس البحري وبلدية الحشاشنة ووكالة حماية الشريط الساحلي، من خلال تعبئة كافة الوسائل اللوجستية والبشرية والإدارية لتنفيذ 12 قرار هدم وإزالة لأسوار منجزة بالصلب، ومدرج منجز بالصلب، علاوة على سدم بئر بالمكان، وإزالة 11 مساقف منجزة بوسائل تقليدية وبالصلب أقامها أصحابها في الملك العمومي البحري بالمكان على غير الإجراءات والصيغ القانونية.

كما تولت ذات المصالح، في نفس الاطار، اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية ضدّ المخالفين والتي قد تصل الى السجن في حالة العود، على أن تتواصل الحملات الدورية المشددة لتشمل بقية مناطق المعتمدية البحرية منها والغابية والترابية، وفق المصدر ذاته.

كلمات البحث :بناءات فوضوية;بنزرت;سجنان;ملك عمومي