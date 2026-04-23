بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري

نفذت الأجهزة الرقابية الجهوية المشتركة بولاية بنزرت الأربعاء، عقب إستيفاء الإجراءات القانونية ، 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي ،تعمد أصحابها إقامتها بالصلب والخفيف دون تراخيص قانونية بمنطقتي كاب زبيب و غدير القصبة من عمادة الماتلين الشرقية بمعتمدية رأس الجبل.

وتندرج العملية في اطار توصيات اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للأمن برئاسة والي بنزرت سالم بن يعقوب ،بشأن مواصلة التصدي لجميع أشكال الخروقات والتعدي على القانون وعلى الملكين العمومي والخاص بانواعه ، سواء منه الترابي او البحري او الغابي ، حيث تولت كل من مصالح الولاية والمعتمدية وبلدية الماتلين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي معززين بالوحدات المتنقلة للحرس البحري ، استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية الواجبة كل في مهامه وتنفيذ قرارات هدم و ازالة لمجموعة اسوار ومبان ومصطبة وغيرها تعمد أصحابها اقامتها دون وجه حق قانوني، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد المخالفين .

