بنزرت: تواصل تعليق الدروس غدا بجميع المؤسسات التربوية والتكوينية ورياض الأطفال

أعلنت ولاية بنزرت مساء اليوم الأربعاء، عن مواصلة تعليق الدروس بالنسبة لجميع المستويات الدراسية كامل يوم غد الخميس وذلك عقب التقلبات المناخية التي سجلت بأنحاء الولاية والمطار القياسية وغير المسبوقة خلال الساعات 48 الاخيرة .

ونشرت الولاية على صفحتها الرسمية بلاغا جاء فيه أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالولاية، قررت مواصلة تعليق الدروس بجميع مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والمؤسسات التكوينية العامة والخاصة، علاوة على محاضن ورياض الاطفال ومؤسسات تاهيل اصحاب الهمم بالولاية، كامل يوم غد الخميس 22 جانفي 2026.

