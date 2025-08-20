بنزرت: توزيع 5 أطنان استثنائية من القهوة المعدة للاستهلاك العائلي والمهني

أشرفت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اليوم الأربعاء، على توزيع كميات إستثنائية من القهوة الصافية قدرت بـ5 بخمسة أطنان، على تجار الجملة ومحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل بالمناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة السكانية بمختلف معتمديات الولاية، وذلك بعد تعليبها في اكياس وزن 125 غ تحمل علامات تجارية مختلفة، حسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لصحفي « وات »، أن توزيع هذه الكميات الاستثنائية يندرج في إطار دعم وتحسين عرض القهوة المعدة للاستهلاك العائلي، علما أنه تم، منذ مطلع شهر أوت الجاري، توزيع إجمالي 48 طنّا من حبوب القهوة المخصّصة للاستهلاك المهني والعائلي بولاية بنزرت.

