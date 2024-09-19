بنزرت: حجز حوالي 82.5 طن من الخضر وإعادة ضخها بالمسالك القانونية

حجزت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت خلال اقل من 48ساعة ما يزيد عن 82،5طن من الخضر، علاوة على كمية هامة من الزيت المدعم، والتي تم إعادة ضخها ضمن المسالك القانونية وتامين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة وتحرير مجموع محاضر ضد اصحابها، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبين المصدر نفسه ان هذه الحملات الدورية، تندرج في إطار التصدي لعمليات البيع خارج المسالك القانونية وأيضا الخزن غير المنظم وما قد ينجر عنه من إخلال بتوازنات السوق وخاصة بالنسبة لبعض المنتوجات الفلاحية ،وتم تنسيقها بإحكام بالاشتراك مع فرقة الحرس البلدي ببنزرت والامن الوطني .

وأوضح ان من بين المحجوز 80 طن من مادة البصل الجاف التي التفطم إليها بأحد مخازن التبريد المتوقف عن النشاط بمنطقة رأس الجبل ، تبين وأن صاحبه تعمد خزن تلك الكميات دون مسك الوثائق المطلوبة التي تفيد شرعية مسكها وحركية خزنها وخاصة منها دفتر حركية المخزونات و بطاقات خزن .

كما تبين وان المخزن غير مدرج بالتطبيقة الخاصة بمتابعة مخازن التبريد المصرح بها لدى مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

واضاف انه تم تحرير محضري (02) بحث ضد صاحب المخزن من أجل عدم وضع تسمية على واجهة المحل تفيد بأنه مخزن تبريد وعدم مسك دفتر حركية مخزونات وبطاقات خزن على معنى المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وذلك بالتوازي مع إعادة ضخ جميع الكميات بأسواق الجملة بما يساعد في تحسين عرض هذه المادة ومزيد التحكم في نسق اسعارها وتأمين قيمتها المقدرة بحوالي 90 الف دينار بالخزينة العامة للدولة.

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