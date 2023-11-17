بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة

نفذت الاجهزة الرقابية المشتركة لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت بالتنسيق مع فرق المراقبة الاقتصادية للادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة، الجمعة، عددا من الحملات الرقابية بكل من بنزرت المدينة ومنزل جميل تم في اعقابها حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول.

وأوضح المصدر أن الاجهزة الرقابية المشتركة تولت في منطقة بنزرت المدينة حجز اكثر من 4 أطنان من السميد لدى تاجر جملة من أجل الاخلال بتراتيب الدعم.

وفي منطقة منزل جميل تم حجز 600 كلغ من الفرينة و200 كلغ من السكر بمستودع عشوائي تعمد صاحبه تحويله لمخبر لصنع الحلويات دون الشروط الواجبة .

كما تمت في السياق ذاته، إزالة 10 مواضع انتصاب عشوائية وعدد من محاضر المخالفات بالتوازي مع تأمين المحجوز لإعادة ضخه في المسالك القانونية وتأمين ثمنه في الخزينة العامة للدولة.

وأفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، انه في إطار متابعة عمليات توزيع مادة الحليب تولت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت اليوم حجز كمية 116 لترا من الحليب المعقم نصف الدسم لدى أحد تجار التفصيل للمواد الغذائية ببنزرت الشمالية بسبب تعمده الامتناع عن بيع الحليب للحرفاء علما وأن هذا النوع من الممارسات كان موضوع عرائض في الآونة الأخيرة، ويجري العمل لاستيفاء إجراءات تحرير محضر بحث ضد المعني بالأمر والتسريع في إحالته على القضاء.

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