بنزرت: رسو باخرتين محمّلتين بالسكر والقمح

رست، فجر اليوم الاثنين، بميناء بنزرت التجاري باخرتان محملتان بـ 29400 طنّ من السكر الخام و27509 طنّا من القمح اللين، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول.

وأوضح المصدر نفسه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الباخرة المحملة بالسكر الخام قادمة من البرازيل لفائدة ديوان التجارة التونسية، وسيتم توجيه كامل الحمولة الى مصنع سكر باجة لتكريره، فيما سيتم توجيه حمولة الباخرة المحملة بالقمح اللين لمخازن ديوان الحبوب، علما و أن الميناء قد استقبل في موفى الأسبوع باخرة محملة بـ12800 طن من القمح الصلب الموجه لفائدة احدى المؤسسات الخاصة وجاري العمل على إفراغها.

يشار إلى أن مصالح الميناء التجاري ببنزرت بمعية بقية الهياكل المتدخلة تولت اليوم تأمين كافة الإجراءات اللوجستية والاستعدادات البشرية الواجبة لضمان إفراغ وتكييس ونقل حمولة الباخرتين.

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