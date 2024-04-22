بنزرت: غلق حركة المرور بالجسر المتحرك في الساعات الأولى من يوم غد

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، بأنه سيتم بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء غلق حركة مرور العربات بأنواعها فوق الجسر المتحرك ببنزرت وذلك من أجل رفع عدد من التجهيزات الضخمة التي زال الانتفاع بها من المقرات الفنية للمنشأة.

وبيّنت الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه من المبرمج أن تتواصل الاشغال إلى غاية الساعة الثانية والنصف من صباح يوم غد، وتخصيص رافعة من الحجم الكبير لرفع التجهيزات القديمة ونقلها لمقر ورشة المعدات، وهو ما يتطلب غلق مسلك مرور جميع أنواع العربات فوق الجسر في الاتجاهين، داعية المترجلين إلى التقيد بتعليمات المصالح الامنية المكلفة بالمكان.

يشار إلى أن التجهيزات التي سيتم رفعها متقادمة وباتت غير صالحة للاستغلال عقب استكمال مشروع تجديد الأنظمة الاوتوماتيكبية للمنشأة الاستراتيجية والتي بلغت تكلفتها المالية 4.5 ملايين دينار.

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