بنزرت: وصول سفينة محمّلة بسماد الأمونيتر الموجّه للقطاع الفلاحي

رست، اليوم الجمعة، بميناء منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، سفينة محملة ب13199 طنا من مادة الامونيتر لفائدة المجمع الكيمائي التونسي، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وبيّن المصدر نفسه، أن هذه الحمولة تمثل دفعة جديدة ضمن سلسلة من الكميات المبرمجة للاستيراد من قبل المجمع الكيميائي التونسي والموجهة للقطاع الفلاحي.

كما تم في إطار أحكام عملية تفريغ مادة الامونيتر وتوجيهها الى المستفيدين منها في احسن الظروف، تفعيل اعمال اللجنة الجهوية المعنية للمتابعة الميدانية واجراء ما يتعين للغرض بحسب دور كل هيكل مسؤول.

يشار إلى أن اللجنة الجهوية تضم بالخصوص مصالح التنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمجمع الكيميائي التونسي والحرس والامن الوطنيين والسلط المحلية والمينائية والديوانية.

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