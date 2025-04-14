بنزرت: وفاة تلميذة وإصابة 7 تلاميذ آخرين إثر انقلاب سيارتهم الخاصة

شهدت مدينة بنزرت عشية اليوم حادث انقلاب سيارة خاصة على مستوى المنعرج الواقع بالقرب من منتزه الريف بمنطقة « لاقروت « بكورنيش بنزرت ،كان على متنها 8تلاميذ مستوى سنة رابعة شعبة رياضة ،واسفر عن وفاة تلميذة واصابة الاخرين بجروح متفاوتة.

وتم توجيه سيارتي إسعاف على جناح السرعة من قبل مصالح الحماية المدنية ببنزرت، حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة ،وفارقت التلميذة(ا،ذ) ، سنة رابعة رياضة بمعهد فرحات حشاد ببنزرت ،واصيلة معتمدية منزل بورقيبة، الحياة متاثرة بإصاباتها نتيجة انقلاب السيارة ، بينما تم السماح لبقية التلاميذ مغادرة المستشفى عقب اسعافهم ،وفق مصدر طبي بالمستشفى.

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