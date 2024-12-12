بنك التضامن يخصص قروضا بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين خلال موسم جني الزيتون

سيخصص البنك التونسي للتضامن قروضا بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لدعمهم في عمليّة جني الزّيتون ونقله وتحويله وذلك بمقتضى منشور مشترك تم توقيعه اليوم الخميس بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن حول تمويل موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي 2024-2025.

وافادت وزارة الفلاحة في بلاغ لها، ان المنشور الذي تولى توقيعه كلّ من السّيد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، والرّئيس المدير العام للبنك التّونسي للتّضامن، خليفة السّبوعي، “يهدف إلى دعم صغار الفلاّحين من خلال تمكينهم من قروض بقيمة 20 مليون دينار لتسهيل عمليّة جني الزّيتون ونقله وتحويله، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الزّراعيّة اللاّحقة”.

وبينت ان هذا البرنامج يندرج ضمن الجهود الرّامية إلى تعزيز التّحكّم في أسعار زيت الزّيتون وضمان المحافظة على جودته مشيرة الى ان البنك خصص هذه الاعتمادات لتنفيذ البرنامج، بالتّنسيق بين المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة وفروع البنك لضمان متابعة تنفيذ القروض الممنوحة وتذليل العقبات التّي قد تواجه صغار الفلاّحين.

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