بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يبرم اتفاق تعاون مع عدد من الهياكل العمومية

أبرم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بصفاقس، إتفاق تعاون مع عديد الهياكل العمومية المنخرطة في تطوير المؤسّسات الناشئة والتجديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتأتي هذه الشراكة « تتويجا للتقارب الاستراتيجي، الذّي أطلق مؤخرا، مع وزارة تكنولوجيات الاتصال »، وفق تأكيد بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، في بلاغ أصدره، الإثنين.

كما تشكل هذه الشراكة، أيضا، « نقطة تحوّل في تنفيذ عرضنا المستقبلي الموجه لتمويل ومرافقة المؤسّسات الناشئة، طبقا لتوجّهات قانون المالية 2025″، بحسب المصدر ذاته.

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