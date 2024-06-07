بنڨردان: الإحتفاظ بمجموعة من الأشخاص من أجل الإتجار في الأسلحة والذخيرة

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الجزائر: إحباط محاولة لتهريب "كمية معتبرة" من الأسلحة والذخيرة أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن نجاح دورية للجيش في منطقة عي ...

بسبب حرب اليمن :النرويج تعلق صادرات الأسلحة للإمارات قالت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الاربعاء أن أوسلو قررت تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة ...

الجيش الجزائري يضبط اسلحة وذخيرة قرب حدود مالي تمكن الجيش الجزائري،امس الاحد، من كشف مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة برج باجي مخ ...