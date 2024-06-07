بنڨردان: الإحتفاظ بمجموعة من الأشخاص من أجل الإتجار في الأسلحة والذخيرة

اخر تحديث : 07/06/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بنڨردان: الإحتفاظ بمجموعة من الأشخاص من أجل الإتجار في الأسلحة والذخيرة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني مساء الخميس، أنّه في متابعة لمباشرة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببنڨردان (إقليم مدنين) البحث في قضية عدلية موضوعها « إقامة مستودع للأسلحة والذخيرة والإتجار فيها بدون ترخيص » وإلقاء القبض على 4 أشخاص وبمزيد التحري معهم و مداهمة مقرات سكناهم أمكن للوحدات المذكورة حجز 3 بنادق صيد ، ذخيرة ومبلغا ماليا من العملة الأجنبية.
وأكد المصدر ذاته أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


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