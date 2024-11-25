بن عروس: الإطاحة بشبكة متخصصة في تزوير العملة وحجز 100 ورقة نقدية أجنبية مزورة

تمكّنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بمشاركة وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحمدية إقليم بن عروس ، في عملية نوعية ومُحكمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير العملة وترويجها. وبعد متابعة دقيقة وتحقيقات موسّعة، انتهت بتحديد هوية أفراد الشبكة وتفكيك نشاطها الإجرامي.

وأسفرت العملية عن حجز 100 ورقة نقدية من الأوراق النقدية الأجنبية المزورة، وأجهزة حديثة تُستخدم في عمليات الطباعة والتزوير. كما تم إلقاء القبض على 2 أنفار، اللذان وُجد بحوزتهما وثائق مزورة وأدوات تقنية أخرى تساعد في تسهيل أنشطتهم غير المشروعة.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن مثل هذه الجرائم تُعاقب عليها القوانين الوطنية بأشد العقوبات، مشيرةً إلى أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاطات مشبوهة حفاظاً على الأمن والاستقرار .

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