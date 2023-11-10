بن عروس: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1.350 كلغ من الكوكايين و217 صفيحة قنب هندي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم الخميس، أنه على إثر تعهّد فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمّام الأنف التابعة لإقليم الأمن الوطني ببن عروس بالبحث في قضيّة « مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة »، وبتعميق التحرّيات أمكن للفرقة الأمنيّة المذكُورة يوم 08 نوفمبر 2023 ضبط 03 أشخاص بجهة الزهراء ثبت تورّطهم في ترويج المُخدّرات.

وأبرزت الوزارة بأنها تمت بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة ببن عروس مُداهمة منزل أحدهم والذي بتفتيشه تمّ العثور على كمية من مخدّر الكوكايين تزن حوالي 1.350 كلغ و217 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن أكثر من 20 كلغ وميزان إلكتروني خاصّ بوزن المُخدّرات ومبلغا ماليّا قدرُهُ 146 ألف دينار، وبالتحرّي معهم اعترفوا باندماجهم في تجارة المخدّرات وأنهم كانوا يعتزمُون نقل جزء من المُخدّرات المذكُورة لأحد معارفهم (يحمل جنسيّة دولة مُجاورة) لترويجها بولاية سوسة.

وبمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عرُوس، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث.

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