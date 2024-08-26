بن عروس: كشف وفاق إجرامي متخصص في استقطاب الأفارقة ونقلهم من دول جنوب الصحراء

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لإدارة الشؤون العدلية ببنعروس من كشف وفاق إجرامي متخصص في استقطاب ونقل الأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة بعد تحريات معمقة، حيث تم تحديد وتتبع أعضاء الوفاق وإيقاف نشاطاتهم الإجرامية.

وقد أسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، التزامها الكامل بملاحقة كل من تسول له نفسه التورط في مثل هذه الجرائم، داعية جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد أمن واستقرار البلاد على الرقم 71860135.

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