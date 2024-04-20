بن عروس: مغادرة كلّ مصابي حادث الحافلة السياحية المستشفيات باستثناء حالتين

غادر جميع مصابي حادث انزلاق الحافلة السياحية، الذي جد صباح أمس الخميس، بمحوّل برج السدرية (المدخل الجنوبي للعاصمة)، المستشفيات بعد استكمال التعهد الطبي وإخضاعهم لكل الفحوصات والتدخلات الصحية اللازمة، باستثناء حالتين مازالتا قيد المتابعة الصحية بقسم العناية المركزة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة ببن عروس ريم الطرابلسي.

وأوضحت الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدد المصابين من السياح الأجانب الذين كانوا على متن الحافلة واستقبلتهم المؤسسات الصحية الاستشفائية بلغ 23 مصابا من جنسيات مختلفة، توزعوا إلى 18 مصابا بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، و3 مصابين تم تحويلهم إلى مستشفى شارل نيكول، ومصابين اثنين من الأطفال تم توجيههم الى مستشفى الأطفال البشير حمزة بباب سعدون.

وقد خضع جميع المصابين، وفق ذات المصدر، إلى التعهّد الطبي الكامل من قبل مختلف الأقسام الطبية المعنية بعد إجراء كل الكشوفات الطبية والقيام بالتشخيص الطبي المعمّق لحالاتهم حالة بحالة، لتأذن المصالح الطبية اثر ذلك بمغادرة كل المصابين باستثناء حالتين مازالتا تقيمان بقسم العناية المركزة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وطفلين اثنين بمستشفى البشير حمزة للأطفال باعتبار أن والدتهما مازالت تقيم بقسم العناية المركزة، فرغم الاذن لهما بالخروج تم تمديد إقامتهما بالمستشفى مع مرافق الى حين تعافي والدتهما وخروجها من المستشفى.

ووفق الدكتورة الطرابلسي، فإن الوضعية الصحية للمقيمين الاثنين بقسم العناية المركزة بالمركز مستقرة، وهما بصدد استكمال بعض الفحوصات باعتبار أن حالتهما تتطلّب بعض المراقبة الصحية، ومن المنتظر أن يغادرا المستشفى خلال الساعات القادمة.

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