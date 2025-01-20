بن عروس: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة بسبب تسرب للغاز

توفي كهل وزوجته وابنهما داخل منزلهما بمدينة حمام الانف من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، وذلك جراء اختناق تشير المعطيات الأولية إلى انه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.

ووفق ما صرّح به المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس، نجم الدين بلحاج محمد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تدخلت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالجهة بمجرد اعلامها الي مكان الحادثة، أين تم العثور على الزوج والزوجة وابنهما وقد فارقوا الحياة، ومن ثمة تم تسليم الجثث الثلاث الى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه تم نقل مصابتين اثنتين (بنتين من نفس العائلة)، لتلقي الإسعافات اللازمة حيث تم نقل الأولى إلى مركز الاسعاف الطبي الاستعجالي بمونفلوري بالعاصمة والثانية الى المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس.

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