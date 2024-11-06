بن عياد يُؤكّد حرص تونس على مزيد دعم التعاون الثنائي مع سوريا وتوسيع آفاقه

استقبل محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024، محمد محمد، سفير الجمهورية العربية السورية الشقيقة بتونس.

وتناولت المحادثة سير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأكد كاتب الدولة خلال اللقاء، على عراقة العلاقات التونسية السورية، مجددا حرص تونس على العمل على مزيد دعم التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، استنادا لما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية.

ومن ناحيته، أكد سفير الجمهورية العربية السورية على أهمية العمل على استكمال مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستغلال الفرص المتاحة للتعاون في عدّة ميادين.

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