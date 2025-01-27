بن عيّاد للجالية التونسية بكينيا: تونس تضع أبناءها بالخارج في قلب اهتماماتها

التقى محمّد بن عيّاد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 26 جانفي، بأفراد الجالية التونسية بكينيا، وذلك في إطار مشاركته، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، في أشغال « الخلوة رفيعة المستوى حول الإصلاحات المؤسساتية بالإتحاد الإفريقي » التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي يومي 26 و27 جانفي 2025.

وبمناسبة هذا اللقاء، استعرض كاتب الدولة الجهود التي تبذلها تونس خلال السنوات الأخيرة لاستعادة مكانتها وإشعاعها وعودة نسق النموّ الاقتصادي والتنمية المتوازنة، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا للجوانب الإجتماعية حتى تقترن التنمية الإقتصادية بالتوازن الإجتماعي.

كما أكّد أنّ بلادنا تسجّل عودة إيجابية لحضورها على المستوى الإفريقي من خلال الاهتمام المتزايد بالتعاون مع البلدان الإفريقية في مختلف المجالات خاصة منها الإقتصادي في ظلّ ما تزخر به القارة الإفريقية من طاقات وإمكانيات.

وأبرز كاتب الدولة الدور الهام للجالية التونسية في تقديم صورة ناصعة لتونس، مشدّدا على أنّ بلادنا تضع أبناءها بالخارج في قلب اهتماماتها وتحرص على توفير كافة الخدمات والمساندة الضرورية لهم وتحرص على تقديم امتيازات وحوافز لهم لحثّهم على الاستثمار بتونس والمساهمة في المسار التنموي.

وقد استمع محمد بن عياد إلى مشاغل واستفسارات أبناء الجالية فيما يتعلق بالخدمات القنصلية والإمتيازات الممنوحة للتونسين بالخارج، مؤكدا في هذا الصدد أنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تحرص على تطوير الخدمات القنصلية، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أشكال المساندة والدعم للمواطنين التونسيين بالخارج.، ومشيرا إلى أنّه سيحرص على نقل كافة تطلعاتهم ومشاغلهم للجهات التونسية المعنية.

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