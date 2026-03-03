بن قردان: حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة وكمية من الذهب بقيمة 2.6 مليون دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني ببن قردان على إثر عمليتين متتاليتين من ضبط مبالغ من العملة الأجنبية بلغت 627 ألف أورو وسبيكة من معدن الذهب تزن ما يناهز 1 كلغ وذلك إثر دوريتي مراقبة مرورية وإخضاع سيارتين للتفتيش الدقيق حيث تم العثور داخل سيارة على مبلغ 381 ألف أورو مخفي بإحكام داخل أجزاءها في ما تم العثور داخل سيارة ثانية على ما يفوق 246 ألف أورو وما يناهز 1 كلغ من الذهب.

تم تحرير محضري حجز في الغرض وتبين إثر عرض الأوراق النقدية على مصالح البنك المركزي أنها أوراق أصلية وصالحة للمسك والترويج وقدرت قيمتها بما يعادل 2.1 مليون دينار كما قدرت قيمة الذهب المحجوز إثر عرضه على الاختبار بما يناهز 500 ألف دينار.

كلمات البحث :العملة الأجنبية;بن قردان;ذهب