بن قردان: 105 عمليات جراحية في طب العيون خلال يومين

شهدت مدينة بن قردان، يوميْ الثالث والرابع من أفريل 2026، حركة طبية واسعة النطاق في إطار جهود تحديث القطاع الصحي في تونس. حيث أُجريت خلال هذين اليومين، 105 عملية جراحية دقيقة بهدف استعادة البصر للمرضى وإعادة الأمل إلى حياتهم.

وقد مكنت هذه المبادرة عشرات المرضى من استرجاع نعمة البصر وتحسين جودة حياتهم، بفضل عمل جماعي منظم وتنسيق فعّال.

وتوجهت وزارة الصحة بشكر خاص لكل من ساهم في هذا النجاح من إطارات طبيّة و شبه طبيّة وجمعية One Day One Dream وجمعية Negoss.

