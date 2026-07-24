بهاء ميموني من بنزرت يتوج بطلا لتحدي القراءة العربي في تونس

توج التلميذ بهاء ميموني، من مدرسة ناهنت بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة العاشرة من مسابقة « تحدي القراءة العربي »، وذلك خلال الحفل الختامي الذي احتضنه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس، اليوم الجمعة، بحضور عدد من المسؤولين التربويين وممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الحفل حضور سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان السلام ومدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة « مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم « العالمية فوزان الخالدي، إلى جانب المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري والمديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي. ويعد « تحدي القراءة العربي » أكبر مبادرة معرفية تنافسية من نوعها في الوطن العربي، أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية » سنة 2015 بهدف تنمية شغف القراءة باللغة العربية لدى التلاميذ وترسيخ ثقافة المطالعة لديهم. وأكدت سفيرة دولة الإمارات بتونس إيمان السلام أن تتويج بطل الدورة العاشرة يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع إعلان وزارة التربية التونسية سنة 2026 عام المطالعة »، معتبرة أن هذه المبادرة تعكس المكانة التي تحتلها القراءة في صلب السياسات التربوية. وأضافت أن الاستثمار الحقيقي يكمن في العلم والمعرفة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تولي القراءة اهتماما كبيرا باعتبارها جسرا يربط بين الماضي والمستقبل، وتعمل باستمرار على تطوير مبادراتها حتى تظل اللغة العربية حية وقادرة على مواكبة التحولات

كما أشادت بما حققته تونس في مختلف الدورات السابقة من نتائج متميزة في « تحدي القراءة العربي »، معتبرة أن ذلك يعكس المستوى العلمي والثقافي الذي يتميز به التلاميذ والشباب التونسي. من جهتها، شددت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري على أهمية المطالعة ومكانتها في أولويات وزارة التربية مثمنة الأداء اللافت الذي يحققه التلاميذ التونسيون في وأوضحت أن الدورة العاشرة شهدت مشاركة أكثر من 232 ألف تلميذ وتلميذة يمثلون 3483 مؤسسة تربوية، وهو ما يعكس المكانة التي تحتلها القراءة داخل المنظومة التربوية التونسية واستمرار اهتمام التلاميذ بالمطالعة، وفق تعبيرها.

المسابقة منذ انطلاقها.

وشهد الحفل أيضا تكريم كل من المديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري والمديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي، تقديرا لدورهما في دعم المبادرات الهادفة إلى

ترسيخ ثقافة القراءة داخل المؤسسات التربوية.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل في المسابقة على النحو التالي:

المركز الأول: بهاء ميموني – مدرسة ناهنت معتمدية جومين، ولاية بنزرت.

المركز الثاني: محمد الهادي أديب – المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير.

المركز الثالث: بلقيس فزعي – المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة، غار الدماء، ولاية جندوبة. المركز الرابع: آيات القيوطي – المدرسة الابتدائية نهج نابل ولاية سليانة.

المركز الخامس: إسلام ماجول – المعهد النموذجي بسليانة. المركز السادس: فريدة الطريفي – المعهد النموذجي ببنزرت المركز السابع : رؤى حرابي – المعهد النموذجي بمدنين. المركز الثامن: سيرين بن همال – المدرسة الإعدادية النموذجية بسليانة.

المركز التاسع: تسنيم بنقاجي – معهد بورقيبة النموذجي تونس 1. المركز العاشر: نور الإسلام فرحاني – المعهد الثانوي الطاهر بن عاشور، نفزة، ولاية باجة.

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