بودربالة: الرئيس أبلغني أن قانون تجريم التطبيع بصيغته الحالية سيضر بالمصالح الخارجية لتونس

قال رئيس مجلس النواب، ابراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة المسائية للجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أبلغه في لقاء جمعهما الليلة، أن مقترح القانون هذا سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس و أن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة أخذت طابعا انتخابيا » لا أكثر ولا أقل.

وأضاف بودربالة أن هذا اللقاء حضره النائبين سوسن المبروك و أنور المرزوقي.

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