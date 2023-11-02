بودربالة: كل من يريد أن يفرض على الشعب التونسي سياسة الخنوع والهزيمة هو واهم

أكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، أن العالم يشهد أكبر الجرائم فظاعة وتنكيلا وتقتيلا، واستعمال أسلحة محرّمة دوليا بمباركة الولايات المتحدة الامريكية وعديد الدول الأوروبية، في حين أن هذه الدول هي التي تسبّبت في محرقة اليهود وتشريدهم وتشتيتهم ولقوا آنذاك الحماية من شعوب المنطقة وجنوب المتوسط التي آزرتهم وحمتهم من الفاشية والنازية التي استباحت دمهم.

وعبّر بودربالة عن أسفه لغضّهم الطرف اليوم عما يقترفه الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وذلك في تجاهل صارخ لأحداث وجرائم ادانتها الإنسانية قاطبة عبر التاريخ. وبيّن في المقابل ان الضمير الانساني استفاق في هذه الدول واصبحت هناك مظاهرات ووقفات وتنديدات وتصريحات، وقد بدأت تتضح معالم الحقيقة الصهيونية التي تعمل ضد كل القيم الإنسانية وتتحكّم بمفاصل العالم بأسره مستبيحة دمنا وشعوبنا من المحيط إلى الخليج.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أننا اليوم في تونس نعيد البوصلة إلى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، مؤكّدا أن رئيس الدولة ارجع الأمور إلى نصابها من خلال تصريحه الانساني والسياسي بأن التطبيع خيانة عظمى.

واضاف في هذا الإطار ان اختزال الصراع بانه فلسطيني إسرائيلي هو مغالطة تاريخية، فالصراع هو عربي صهيوني والجغرافيا حتّمت ان تكون الإعتداءات في فلسطين لكن المستهدف هو الامة العربية من خليجها إلى محيطها.

وشدّد على أن مجلس نواب الشعب يعتبر أن كل من يريد أن يفرض على الشعب التونسي سياسة الخنوع والهزيمة والإستكانة، هو واهم. وأضاف أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية، فلا تطبيع ولا إعتراف بشرعية هذا الكيان، ذاكرا أن « موقفنا ثابت لتحرير كامل فلسطين من البحر الى النهر واسترجاع كامل الأرض وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ».

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