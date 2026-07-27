بودربالة: لا مجال لإعطاء صورة قاتمة عن أزمة انقطاع الماء والكهرباء والمطلوب هو تجاوز الصعوبات

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت، وما تزال تعرف، أزمات مماثلة، وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا.

وأكد بودربالة، خلال جلسة عامة طارئة عقدها مجلس نواب الشعب الاثنين للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات من البلاد، أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص العبر ، مع التعويل على مؤسسات الدولة وعلى عزيمة الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال وضع وإعداد خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب، واعتماد استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تؤمن إصلاحا جذريا لهذه الأوضاع.

وأوضح أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل ما تشهده العديد من الجهات والمناطق من انقطاعات في الكهرباء والماء، لتناول هذا الوضع الراهن وتداعياته من باب المسؤولية والأمانة، معربا عن الأمل في أن تنتهي هذه الأوضاع قريبا بفضل تكاتف الجهود ووحدة الصف.

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