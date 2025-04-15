بودربالة يؤكد حرص مجلس الشعب على متابعة حيثيات «فاجعة المزونة» وتحميل المسؤوليات

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، حرص المجلس على متابعة حيثيات « فاجعة المزونة » (سيدي بوزيد)، المتمثلة في وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة تلميذين آخرين بجروح في حادث انهيار جدار بمعهد ثانوي، مشددا على « تحميل المسؤولية في التقصير لكلّ من يثبت عدم قيامه بما يفرضه عليه آداء الواجب ».

وقال بودربالة، في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو والمخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الرياضة والشباب، إن » مجلس نواب الشعب يؤكّد وقوفه إلى جانب العائلات المكلومة في فقدان أبنائها وتضامنه المطلق معهم ومع أهالينا بالجهة وتقاسمه معهم لآلامهم ولأوجاعهم ».

كما أبرز سعي المجلس الجاد إلى تدارس الإصلاحات الضرورية المتعلّقة بالشأن التربوي عموما، وكلّ السبل الممكنة من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحوادث والمآسي في أي من المؤسّسات التربوية والإسراع بإيجاد الحلول العملية والعاجلة لمعالجة ظاهرة اهتراء البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد.

وقال إن مجلس نواب الشعب يعبر عن عميق أسفه وكبير ألمه لهذا الحادث الأليم، ويتقدّم في هذا المصاب الجلل بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا ولأهالي المزونة وجهة سيدي بوزيد ولكافة الأسرة التربوية الموسّعة، متمنيا الشفاء العاجل للتلميذين المصابين وعودتهما سالمين في أقرب الأوقات إلى مقاعد العلم والمعرفة.

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