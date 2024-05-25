بودربالة يشارك في الجزائر في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي

حلّ ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم السبت 25 ماي 2024، بالجزائر للمشاركة على رأس وفد برلماني في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي تنعقد يومي 26 إلى 27 ماي 2024.

وكان ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، في استقبال ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين الدولي، بحضور سفير تونس بالجزائر.

وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن اعتزازه بتواجده بالجزائر للمشاركة في هذا الحدث البرلماني الهام الذي يعد مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص عديد القضايا والمسائل العربية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المشروع وصموده المتواصل امام تصعيد الكيان الصهيوني.

كما نوه بالمناسبة بعلاقات الاخوة العميقة التي تجمع بين تونس والجزائر وما تشهده من تطور متواصل، مذكرا في هذا الصدد بالزيارة الناجحة التي اداها إلى الجزائر في أكتوبر الماضي وما تركته من انطباعات طيبة، وفتحته من آفاق واعدة على جميع المستويات.

ويضم الوفد التونسي الذي يرأسه ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وفخري عبد الخالق، عضو لجنة الحقوق والحريات وصالح الصيادي عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

هذا وشارك عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة صباح اليوم السبت 25 ماي 2024 ، في أشغال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي افتتحها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، تمهيدا لانطلاق أشغال المؤتمر.

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