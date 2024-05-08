بورصة تونس…أول شركة تونسية تتحصل على شهادة الأيزو 22301

تحصلت بورصة الاوراق المالية بتونس على شهادة الأيزو 22301، المعيار المرجعي الدولي لإدارة استمرارية الأعمال .

وتعد بورصة تونس، وفق بلاغ اصدرته الأربعاء، أول شركة تونسية تحصل على هذه الشهادة، مما يدل على التزامها المستمر على الحفاظ على السير العادي للعمل والتصرف الفعال للمخاطر.

وأضاف المصدر ذاته ان حصول البورصة على هذه الشهادة، يعكس قدرتها على تحديد وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعطل أنشطتها الحساسة والتعامل معها.

كما يظهر صلابة وفاعلية النظام الحالي في التصرف في استمرارية الأعمال، وهو ما يمكن بورصة تونس من الحفاظ على أنشطتها الأساسية في حالة وقوع طارئ هام.

واردفت الشركة ان « هذا الاعتراف الدولي يمثل استمرارًا للجهود التي تبذلها بورصة تونس لتعزيز حوكمتها واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال » .

وفي نفس السياق، أعلنت بورصة تونس عن تجديد شهادة الأيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات وشهادة الأيزو 200001 للتصرف في الخدمات. وتشكل هذه الشهادات دليلا آخر على التزام البورصة المستمر بالحفاظ على أعلى معايير سلامة المعلومات وجودة الخدمات.

وتؤكد بورصة تونس بمناسبة حصولها على هذا المستوى من التميز على التزامها بالحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والتميز التشغيلي وجودة الخدمات الشركائها وحرفائها المحليين والأجانب.

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