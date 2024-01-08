بوعرادة: استرجاع عقارين دوليين

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بسليانة، اليوم الإثنين 8 جانفي 2023، عقارين دوليين بمعتمدية بوعرادة والمتمثلة في عقار دولي فلاحي يمسح حوالي 7 هكتارات من المقسم الدولي الفلاحي عدد 5 من تقسيم بئر شوشانة من معتمدية بوعرادة والعقار الدولي الفلاحي عدد 16 E الماسح هكتاريْن من تقسيم المنطقة السقوية العمومية الرميل بوعرادة.

وقد تمّ تسليم العقارين المسترجعين لمصالح ديوان الأراضي الدولية الفلاحية وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 2 (العقار الأول 7 هكتارات لتحويزه وتسويغه للمتسوغ)، والعقار الثاني للتعهد الوقتي إلى حين إعادة توظيفه وإدماجه في الدورة الإقتصادية.

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