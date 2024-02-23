بوعسكر: الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية يوم 27 فيفري

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، على هامش اليوم الاعلامي مع أعضاء المجالس المحلية، حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم بولاية قفصة، ان هيئة الانتخابات ستعلن عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية يوم 27 فيفري الجاري.

وأضاف بوعسكر في تصريح إعلامي، أنه سيتم إثر ذلك وفي أجل 8 أيام، دعوة أعضاء المجالس المحلية من قبل الولاة لتنصيب المجالس المحلية، وسيترأس الجلسة الأولى الافتتاحية العضو المحرز على أكبر عدد من الأصوات بكل مجلس محلي والذي سيترأس بدوره المجلس بصفة وقتية لمدة 3 أشهر، مضيفا أنه سيتم تدوين محضر جلسة عملية التنصيب، ليقع إثر ذلك في ظرف 24 ساعة إجراء القرعة الخاصة بتمثيل المجالس المحلية في المجلس الجهوي.

وأكد أن اللقاء مع أعضاء المجالس المحلية بولاية قفصة، كان فرصة للرد على استفساراتهم الخاصة بغموض الصلاحيات في علاقة بالسلط، خاصة منها سلطة المعتمد والوالي والمجالس البلدية، نظرا لوجود ضبابية في العلاقة بين مختلف السلط المذكورة وصلاحياتها، تتطلب تدخلا تشريعيا للتوضيح، مشيرا الى أن الاطار القانوني الذي ستستند اليه المجالس المحلية في عملها مبدئيا هو القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وأوضح ان المجالس المحلية، ستضطلع بالاساس بمراقبة المشاريع التنموية المعطلة المبرمجة على مستوى المعتمدية والولاية، ولها إمكانية المساءلة وإقتراح المشاريع الجديدة التي ستتبلور في ميزانية 2025 والمخطط الوطني للتنمية التي ستصادق عليه الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والاقاليم المتكون من أعضاء المجالس المحلية.

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