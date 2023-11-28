بوعسكر: العدد النهائي للمترشّحين للانتخابات المحلية 7205 مترشّحا

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ العدد النّهائي والرّسمي للمترشّحين لانتخابات المجالس المحلّية بلغ 7205 مترشّحا، مؤكّدا أنّ النزاعات المرفوعة لدى المحكمة الإداريّة لم تفض إلى إلغاء أو إضافة أيّ ترشّح جديد، عدا حالة وحيدة تمّ فيها تغيير ترتيب المترشّح بدائرة صفاقس 1.

وقال بوعسكر خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والاستعدادات لبقية المسار الانتخابي إنّه من بين 7205 مترشّحا لانتخابات المجالس المحلّية، 6177 ملفّا لمترشّحين بصفة مباشرة و1028 مترشّحا من ذوي الاعاقة والذين ترشحوا للقرعة.

وبيّن أنّ 22.1 بالمائة من المترشحين هم من الشباب دون سنّ 35 سنة و13.3 بالمائة من الإناث. وأضاف رئيس الهيئة أنّ العدد الجملي للنّاخبن في تونس داخل أرض الوطن (نظرا إلى أنّ هذه الانتخابات لا تهم التونسيين بالخارج) بلغ 9079271 ناخبا، 33.1 بالمائة منهم شباب دون سنّ 35 سنة.

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