بوعسكر: سيتمّ إرسال نسخة من قرار النتائج النهائية للانتخابات إلى المجلسين لانطلاق ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الجمعة ، خلال الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسيّة التي جرت الاسبوع الماضي داخل تونس وخارجها، أنّه سيتم نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإرسال نسخة منه إلى كلّ من رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام المجلسين مجتمعين عملا بالفصل 92 من الدستور..

وبين أنّ الدستور والقانون لا يحدّدان أجلا لذلك لكن هذه المسألة الترتيبية تعود إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالرئيس المنتخب.

جدير بالذكر بأن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 552 مؤرخ في 11 أكتوبر 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 125 بتاريخ اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

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