بوعسكر: قرارات رفض 14 مترشحا للرئاسة ستصل إلى المعنيين بالأمر معللة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم السبت، أن قرارات الهيئة بخصوص رفض ملف ترشح 14 مترشحا للانتخابات الرئاسية سليمة، مشيرا إلى أن المرفوضين سيتلقون أسباب الرفض معللة ولهم الحق في الطعن لدى القضاء .

وقال بوعسكر إن أسباب الرفض كانت موضوعية وقانونية وبسبب إخلالات في التزكيات وعدم استيفاء الشروط خلال الفترة الممنوحة لهم، على أن يكون يوم 4 سبتمبر آخر أجل لصدور الأحكام النهائية والباتة في مادة الترشحات للإعلان عن قائمة المقبولين نهائيا لانتخابات الرئاسة.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت مساء اليوم السبت، أن المترشحين الذين تم قبولهم أوليا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية بعد بت مجلس الهيئة في ملفاتهم هم كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد وعيّاشي زمّال وذلك من بين 17 مترشحا كانوا تقدموا بملف الترشّح.

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