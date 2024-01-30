بوعسكر: المخالفات والجرائم الانتخابية تُرتكب بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام

أدى فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء، رفقة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة و نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة، زيارة إلى مقر خلايا الرصد السمعي البصري و المكتوب و الإلكتروني و الفضاء المفتوح التابعة للهيئة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي و ذلك في اطار متابعة أجواء الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وقد أكد رئيس الهيئة بهذه المناسبة حرص مجلس الهيئة على تطبيق إجراءات وقواعد مراقبة الحملـة من قبل مراقبي الحملة التابعين للهيئة والمحلفين أمام المحاكم والتأكيد على الأهمية التي يوليها المجلس لمبدأ الحياد والاستقلالية وضمان حملة انتخابية نزيهة ونظيفة وتطبيق القانون الانتخابي على الجميع ودون إلتفات إلى الأسماء والصفات والانتماءات.

وأبرز بوعسكر بأن مخالفات الحملة الانتخابية والتي ترتقي الى جرائم انتخابية ترتكب بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ثم الصفحات والمواقع الالكترونية.

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