بوعسكر: مشاركة الشباب في الشأن الانتخابي أبرز تحدّ يؤرق الهيئات الانتخابية في تونس والعالم

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين 8 جوان 2026، أنّ مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثّل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشدّداً على ضرورة الإنصات إلى هذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها، بدلاً من الاكتفاء بتقديم « دروس جاهزة » لها

وأوضح بوعسكر أنّ الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على الحدّ من العزوف الانتخابي لدى الشباب عبر جملة من الإجراءات، من بينها التخفيض في السن القانونية للناخبين وتبسيط الإجراءات الانتخابية الموجّهة لهذه الفئة، فضلاً عن تسهيل تحيين المعطيات الانتخابية والتقليص من المسارات الإدارية والبيروقراطية التي قد تعيق مشاركتها.

وأضاف أنّ دعم مشاركة الشباب في الانتخابات يتجلّى من خلال حضورهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء كناخبين أو كمشرفين وملاحظين ومتطوعين، مبرزاً الدور الذي يضطلعون به في حماية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الإقليمي التشاوري المنعقد بتونس من 8 إلى 10 جوان الجاري تحت شعار « دعم الإدارات الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي »، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين في المجال الانتخابي على المستوى العربي.

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