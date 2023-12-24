بوعسكر: نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية إلى حدود منتصف النهار بلغت 5.18%

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ نسبة عدد المشاركين في انتخابات المجالس المحلية، بلغ إلى حدود الساعة منتصف النهار 470395 ناخبا، أي بنسبة 5.18 % من عموم الناخبين.

وأبرز بوعسكر بأن العدد الجملي للمقترعين بلغ إلى حدود منتصف النهار 470395 مقترعا من بين 9080987 مسجلا لافتا إلى أن نسبة الاقبال من طرف الذكور بلغت 74.45 بالمائة في حين بلغت نسبة الإناث 25.55 بالمائة.

وأعلن بوعسكر من جانب آخر بأنّ هيئة الانتخابات سجلت بعض الجرائم الانتخابية وقع معاينتها في مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وإحالتها على أنظار النيابة العمومية حيث تم إلى حدود البارحة تحرير 30 محضرا متعلقة أغلبها ببثّ الأخبار الزائفة والمغلوطة والثلب والتشويه والقذف في حقّ المترشّحين وهيئة الانتخابات.