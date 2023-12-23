بوعسكر: هيئة الانتخابات وضعت كافة التسهيلات ليتمكن حاملو الإعاقة من أداء واجبهم

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم السبت، أن الهيئة وضعت كافة التسهيلات حتى يتمكن حاملو الإعاقة من أداء واجبهم على أفضل وجه.

وبين بوعسكر، خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي لانتخابات المجالس المحلية بقصر الرياضة بالمنزه (القبة)، أن هيئة الانتخابات خصصت مكتب الاقتراع رقم 1 في كل مركز اقتراع لحاملي الإعاقة، وذلك لقربه من مدخل المركز (المدرسة) بهدف تيسير تنقلهم داخله.

وأضاف أن الهيئة خصصت حاويات براي بالنسبة الى المكفوفين الذين يقومون بعملية التصويت بمفردهم، ووضعت إجراءات خاصة بمرافقة الكفيف أو المقترعين من ذوي الإعاقة العضوية التي تحرمهم من الكتابة.

وبخصوص الخروقات التي تم رصدها اليوم باعتباره يوم « الصمت الانتخابي »، صرح بوعسكر بأن خلايا الرصد وأعوان مراقبة الحملة بصدد رصد هذه الخروقات، التي يتم تسجيلها أكثر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما أفاد بأنه سيتم أخذ كافة التقارير المتعلقة بهذه الخروقات قبل الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم، لم يسجل أعوان الهيئة إخلالات كبيرة بخصوص الصمت الانتخابي.

وفي ذات السياق، أوضح عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، أنه بالإضافة إلى أعوان مراقبة الحملة وخلايا الرصد القائمين على عملية مراقبة الحملة، سينضم إليهم يوم غد الأحد رؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع ومساعدوهم، باعتبار أنهم يتمتعون بصفة مأمور الضابطة العدلية مثل بقية أعوان رقابة الحملة.

وذكّر بخصوص موعد فتح مراكز الاقتراع وغلقها، بأنه سيتم فتح كافة المراكز على الساعة الثامنة صباحا وغلقها على الساعة السادسة مساء دون استثناء ودون انقطاع، مشيرا الى أن الهيئة قلصت في هذا الموعد الانتخابي من عدد مكاتب الاقتراع من 8200 مكتبا إلى 4600 مكتبا، وفي عدد أعضاء مكاتب الاقتراع من 50 ألفا إلى 34 ألفا، في المقابل حافظت على نفس عدد مراكز الاقتراع.

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