بوعسكر يؤكّد حرص هيئة الانتخابات على ضمان حق النفاذ إلى المعلومة

أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئـــة العليا المستقلـــة للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 بمعيــة نعيمة الذيبـــي، المكلفة بتسيير هيئــــــة النفاذ إلى المعلومـــة وبحضور محمد نوفل الفريخـة نائب رئيس الهيئـة على افتتاح أشغال دورة تكوينيـــة حول الحــــق في النفاذ إلى المعلومة تنظمها الهيئـــة بالتعاون مع هيئة النفـــــاذ إلى المعلومة لفائدة عدد من الإطارات بالإدارة المركزيــة والإدارات الجهويـة التابعـــة للهيئـــة العليا المستقلــة للانتخابات وذلك يومي 4 و5 فيفري 2025 بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

وقد أكد رئيس الهيئــــة في كلمته الافتتاحية على الأهميـة التي يوليها مجلس الهيئـة إلى ضمان حــــــق النفــــاذ إلى المعلومـة وحرصــه على تعزيز مبدأ الشفافيـــة في علاقات الهيئـــة بعموم المواطنين وفي عمل مختلف الإدارات والمصالح الراجعــة لها بالنظر مركزيا وجهويا ودعم ثقــــة المواطن في قراراتها ذات الصلـــة بالشأن الانتخابي.

كما أشاد بما تضمنــــه برنامج الدورة من ثراء وإلمام كامل بمختلف الجوانب الخاصـة بموضوع الحـــق في النفاذ إلى المعلومـــة متمنيا كل التوفيق للمشاركين.

من جهتها أعربت المكلفة بتسيير هيئة النفاذ إلى المعلومـة عن سعادتها بتنظيم هذه الدورة التكوينية والتي سيتم خلالها التعريف بدور هيئـة النفاذ إلى المعلومـــة واستعراض كافة الجوانب الخاصة بالحق في النفــــاذ إلى المعلومة والتوفيــــق بين ضمان هذا الحق لعموم المواطنين والالتزام بحق حماية المعطيات الشخصيــة الخاصة بهم.

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