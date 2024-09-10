بوعسكر يدعو أعوان مراقبة الحملة الانتخابية إلى الالتزام بالحياد والاستقلالية

أشرف رئيس الهيئـة العليا المستقلـــة للانتخابات فاروق بوعسكر صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، رفقة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية على اشغال الدورة التكوينية التي نظمتها الهيئة لفائدة اعوان مراقبة الحملة الانتخابية الذين تم انتدابهم لمراقبة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصبة.

وقد أكد رئيس الهيئة في الكلمة التي توجه بها الى المشاركين على الأهمية القصوى التي يكتسيها الموعد الانتخابي الرئاسي 2024 والدور المناط بعهدة اعوان مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة.

كما دعاهم الى الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال ادائهم لمهامهم وخاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء او تمييز.

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