بوعسكر يٌوقّع على قرار التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2024

وتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2024 بالمركز الاعلامي للانتخابات الرئاسية 2024 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، وأعضاء مجلسها خلال اجتماع اليوم المصادقة على النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بعد ذلك عقد مجلس الهيئة نقطة اعلامية تم خلالها الاعلان على النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية 2024.

وعلى إثر ذلك تولى رئيس الهيئة التوقيع على قرار التصريح بالنتائج الاولية للانتخابات الرئاسية 2024 والاذن بتعليقه بمقرات الهيئة وادراجه بالموقع الالكتروني للهيئة عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات وللاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الاساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ 28 في سبتمبر 2024.

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