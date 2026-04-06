بوعسكر يُشرف على مراسم أداء اليمين لأعوان التحيين والتعريف بالامضاء على التزكيات

أشرف اليوم الاثنين، فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراسم أداء اليمين لأعوان التحيين والتعريف بالامضاء على التزكيات، وذلك في اطار الاعداد لانطلاق عملية التحيين والتعريف بالامضاء على التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس ابتداء من يوم الغد الثلاثاء 7 أفريل2026.

كما تم على إثر ذلك تكوينهم على إجراءات التحيين ومراحل وشروط التعريف بالامضاء على التزكيات، وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس.

علما بأن حملة تحيين التسجيل تمتد من 7 أفريل إلى غاية 13 ماي 2026 في حين تمتد حملة التعريف بالإمضاء على التزكيات من 7 أفريل إلى غاية 21 ماي 2026 وذلك بمكاتب التحيين والتعريف بالإمضاء التالية:

• مقر الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس القصبة

• مقر معتمدية الكبارية

