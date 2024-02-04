بوعسكر: 12.44% نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات المحلية

بلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، 12.44 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وكان الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، الذي جرى يوم 24 ديسمبر الماضي، سجل نسبة إقبال عامّة في حدود 11.84 بالمائة.

وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات مساء اليوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، أن العدد الجملي للمقترعين بلغ اليوم الأحد 520 ألفا و303 ناخبين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 4 ملايين و181 ألفا و871 مسجلا.

وأوضح أن العدد الجملي للمقترعين توزع حسب الجنس بين 35 بالمائة من الإناث و65 بالمائة من الذكور.

ومن حيث توزيع المقترعين حسب الفئة العمرية، فقد حازت الفئة العمرية بين 36 إلى 60 سنة على 51 بالمائة، فيما بلغت نسبة المقترعين من الفئة العمرية أقل من 36 سنة 21 بالمائة، وبلغت نسبة المقترعين من الفئة العمرية أكثر من 60 سنة نسبة 28 بالمائة.

وبخصوص الولايات التي تصدّرت ترتيب نسب الإقبال، أفاد بوعسكر بأنّ المرتبة الاولى آلت الى ولاية سيدي بوزيد بنسبة 26 بالمائة، فيما حلّت زغوان بالمرتبة الثانية بنسبة 22.2 بالمائة والقصرين بالمرتبة الثالثة بنسبة 21.8 بالمائة والمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 20.5 بالمائة.

وبالنسبة للولايات التي شهدت نسبا ضعيفة للإقبال، تأتي ولاية أريانة كأدنى نسبة إقبال وهي 4 بالمائة، في حين شهدت ولاية تونس نسبة 5.1 بالمائة وولاية بن عروس 6.4 بالمائة.

وأكّد بوعسكر أنّ هيئة الانتخابات ستقوم انطلاقا من الليلة بتجميع النتائج من جميع الهيئات الفرعية الموجودة بكافة ولايات الجمهوريّة على أن يقع تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتائج الأوليّة للدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة.

كلمات البحث :الإقبال;الانتخابات المحلية;بوعسكر