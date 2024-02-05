بوعسكر: 12.53 بالمائة نسبة الإقبال النهائية في الدور الثاني للمحليات وإلغاء نتائج مترشحين إثنين

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الإثنين، إن نسبة الإقبال العامة النهائية في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية بلغت 12.53 بالمائة.

وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية نظمتها هيئة الانتخابات مساء الإثنين لتقديم النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، أن مجلس الهيئة اجتمع الإثنين وأقر النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية واتخذ جملة من القرارات، منها ما تعلق بإلغاء نتائج مترشحين إثنين.

وقال إن الهيئة صادقت على قرار الإلغاء الكلي لنتائج أحد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات المحلية بدائرة طوزة بقصيبة المديوني بالمنستير تبعا لشكاية واردة من أحد المترشحين المنافسين مفادها أن المترشح متحصل على جنسية ثانية (ايطالية) تبين صحتها.

كما قرر مجلس الهيئة الإلغاء الكلي لنتائج أحد المترشحين بمنزل شاكر بصفاقس، بعد الاطلاع على المؤيدات التي تثبت ارتكاب جرائم انتخابية بتاريخ 4 فيفري عبر تقديم أموال وعطايا مالية للناخبين وخرق الصمت الانتخابي.

وأوضح رئيس الهيئة أنه جرى تتبع أحد أقارب المترشح جزائيا بعد أن ثبت توزيعه لأموال على الناخبين.

ووفق المعطيات المقدمة من قبل الهيئة، ذهب إلى صناديق الاقتراع خلال هذا الدور 523 ألفا و945 ناخبا، وفازت 72 امرأة بمقاعد من بين 779 فائزا في هذا الدور.

وتحصل 139 من الفئة العمرية أقل من 36 سنة بمقاعد في المجالس المحلية، في حين تحصل 16 من مجموع الفائزين في هذا الدور من الفائة العمرية أكبر من 60 سنة.

وبينت الاحصاءات أن الهيئات الجهوية بسيدي بوزيد وزغوان وبعدها القصرين شهدت أكبر نسب من المشاركة في هذه الانتخابات.

وأفاد بوعسكر بأن الهيئة سجلت حالة وفاة لمترشح بالدور الثاني للانتخابات المحلية في وادي الزرقة بباجة، مما أدى آليا لٌإقرار فوز منافسه في الدائرة وفق القانون الانتخابي.

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