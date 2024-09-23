بوفيشة: إصابة 13 شخصا في انزلاق حافلة سياحية

جدّ صباح اليوم الاثنين، على الساعة 09.45 حادث انزلاق حافلة سياحية صغيرة بالطريق السريعة على مستوى معتمدية بوفيشة من ولاية سوسة على متنها 11 سائحا إيطاليا بالإضافة إلى السائق والدليل السياحي.

وأكد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة أنه تم نقل المصابين الى مستشفى بوفيشة وسوسة والحمامات وتقديم تقديم الاسعافات اللازمة، مؤكدا أن حالتهم مستقرة وأنه لا وجود لإصابات خطيرة أو لوفيات.

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